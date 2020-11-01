01.11.2020 - 16:51 | | İHA
Enkazdan geriye fotoğraflar kaldı!
İzmir Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkan aile albümleri bir araya toplandı, mutlu günlerde çekilen fotoğraflar hüzünlendirdi.
İzmir Bayraklı'daki 8 katlı 29 daireli bina depremde yıkıldı. 14 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, 18 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 388 personelin binayı 6 ayrı bölüme bölerek gerçekleştirildiği çalışmalarda 25 kişi hala aranırken, enkaz yığınlarından aile albümleri çıkartılarak "Hayrat" standına konuldu.
Mutlu günleri ölümsüzleştiren fotoğraflar hüzünlendirdi. Fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılarak fotoğraf sahiplerinin yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.