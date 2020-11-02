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02.11.2020 - 16:47 | | AA

Enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında "bir umut" bekliyor

İzmir'deki depremin ardından yerle bir olan Emrah Apartmanı'ndan geriye kalan çok sayıda eşya, hayata tutunabilen sahiplerini Türk Kızılay çadırında bekliyor.

Enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında "bir umut" bekliyor
Enkazdan çıkarılan eşyalar Kızılay çadırına depolandı
Enkazdan çıkarılan eşyalar Kızılay çadırına depolandı
Enkazdan çıkarılan eşyalar Kızılay çadırına depolandı
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Depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in sağ kurtarıldığı Emrah Apartmanı'nda bulunan eşyalar, arama kurtarma ekipleri tarafından Türk Kızılay ekiplerine teslim edildi.

Türk Kızılay yetkilileri, ziynet eşyaları, cüzdanlar gibi maddi değeri bulunan eşyaları kayda alarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin kurtardığı eşyalar ise bölgede kurulan Kızılay çadırına depolandı.

Mutlu bir doğum günü partisinde çekilmiş aile fotoğrafı, albüm, oyuncak bebek, çocuk kıyafetleri, okul kitapları, yıllarca yemeklerin piştiği tencereler, ayakkabılar ve daha birçok eşya, hayatta kalan sahiplerini beklemek üzere çadırdaki yerlerini aldı.

 "HİÇBİR EŞYAYA ÇÖP GÖZÜYLE BAKMIYORUZ"

Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürü Gökhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırdaki eşyaları depremzedelere ulaştırmak istediklerini söyledi.

Çadırda 15 Türk Kızılay gönüllüsü ile eşyaları kategorilerine göre tasnif ettiklerini belirten Şimşek, altın gibi değerli madenleri, paraları ve ziynet eşyalarını İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini kaydetti.

Şimşek, manevi değeri olan diğer eşyaları ise Türk Kızılay çadırında beklettiklerini dile getirerek, "Burada bir evde bulunması gereken her türlü eşya var. Biz burada hiçbir şekilde hiçbir şeye zaiyat, çöp gözüyle bakmıyoruz. Uygun şekilde tasnif edip ailelere ulaştıracağız." dedi.

Gökhan Şimşek, çalışmalara yeni başladıklarını, eşyaların tasnif ve teslim sürecine, ilgili bakanlık yetkililerin de dahil olacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

İzmir’de yürek ısıtan görüntüİzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.
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