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05.04.2020 - 19:50 |

Entübe nedir, nasıl olur? Tıp dilinde Entübe hasta nedir, nasıl değerlendiriliyor?

Tüm dünyada günün en çok konuşulan konularından biri olan Corona virüsü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirmeye devam ediyorz. Milyonlarca vatandaşımızın da oldukça merak ettiği Corona virüsüne ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de entübe oldu. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren entübe nedir, entübe hasta ne anlama geliyor sorularının cevapları...

Entübe nedir, nasıl olur? Tıp dilinde Entübe hasta nedir, nasıl değerlendiriliyor?

Corona virüs salgını sonrası hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Entübe oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün be gün yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlar entübe nedir, ne anlama geliyor ve entübe hasta nasıl oluyor gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi" denildi. FETÖ ile mücadele kapsamında ise 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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