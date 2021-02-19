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19.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Enver Altaylı için 42 yıl hapis istemi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu üç sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında mütalaa açıklandı.

Enver Altaylı için 42 yıl hapis istemi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada açıklanan mütalaada, Altaylı’nın “silahlı terör örgütü yöneticiliği” ve “siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, Barıner hakkında ise “silahlı terör örgütü üyeliği” ile “siyasi ve askeri casusluk” suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou’nun ise beraatine ilişkin talepte bulundu.

 

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