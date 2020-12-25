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25.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Enver Altaylı’nın damadına ‘tehlikeli tutukluluk’ talebi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz’ın “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla elde etmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Enver Altaylı’nın damadına ‘tehlikeli tutukluluk’ talebi

 

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz’ın mahkeme heyetinde görevli hakimler hakkında muhtelif iddialarla birçok kez suç duyurularında bulunduğunu, sanığın bu haliyle yargılamayı uzatmaya yönelik amaç içerisinde olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık hakkında “tehlikeli tutukluk” kararı verilmesi ve tutuklu bulunduğu Kırıkkale Keskin Ceza İnfaz Kurumu’ndan Yüksek Güvenlikli Sincan Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi için Adalet Bakanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 16 Şubat 2021’e erteledi.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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