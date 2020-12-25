Enver Altaylı’nın damadına ‘tehlikeli tutukluluk’ talebi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz’ın mahkeme heyetinde görevli hakimler hakkında muhtelif iddialarla birçok kez suç duyurularında bulunduğunu, sanığın bu haliyle yargılamayı uzatmaya yönelik amaç içerisinde olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık hakkında “tehlikeli tutukluk” kararı verilmesi ve tutuklu bulunduğu Kırıkkale Keskin Ceza İnfaz Kurumu’ndan Yüksek Güvenlikli Sincan Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi için Adalet Bakanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 16 Şubat 2021’e erteledi.