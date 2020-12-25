25.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Enver Altaylı’nın damadına ‘tehlikeli tutukluluk’ talebi
Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz’ın “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla elde etmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz’ın mahkeme heyetinde görevli hakimler hakkında muhtelif iddialarla birçok kez suç duyurularında bulunduğunu, sanığın bu haliyle yargılamayı uzatmaya yönelik amaç içerisinde olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık hakkında “tehlikeli tutukluk” kararı verilmesi ve tutuklu bulunduğu Kırıkkale Keskin Ceza İnfaz Kurumu’ndan Yüksek Güvenlikli Sincan Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi için Adalet Bakanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 16 Şubat 2021’e erteledi.