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03.03.2020 - 10:49 | | DHA

Epilepsi hastası motosikletle su birikintisine düşüp öldü

Iğdır'da epilepsi hastası Mehmet Bilben (30), motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği nöbet sırasında su birikintisine düştü. Bilben, yaşamını yitirirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Epilepsi hastası motosikletle su birikintisine düşüp öldü

Olay, dün akşam Konaklı Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bilben, 76 DG 212 plakalı motosikletiyle evine doğru yola çıktı. Ancak Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yola geldiğinde epilepsi nöbeti geçirdi.

Motosikletinin kontrolünü kaybedip, su birikintisine düştü. Bilben, yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Mehmet Bilben’in cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Bilben'in ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.

 

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