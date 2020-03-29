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29.03.2020 - 15:30 | | DHA

Epilepsi hastası yolda nöbet geçirdi! Çevredekiler yardıma koştu

Mardin’de yolda yürürken nöbet geçiren epilepsi hastasında çevredekiler müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Epilepsi hastası yolda nöbet geçirdi! Çevredekiler yardıma koştu

Olay, merkez Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen epilepsi hastası, yolda yürüdüğü sırada nöbet geçirip, yere yığıldı. Olayı fark eden çevredekiler, hastaya müdahale ederek, sağlık ekiplerine haber verdi. Epilepsi hastası gelen ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada vatandaşların hastaya müdahale anı, bölgedeki bir binada oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

 

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