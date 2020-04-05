MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ePTTAVM ücretsiz maske başvuru sayfası! - Ücretsiz maske nasıl alınır, kimlere nerede kaç tane veriliyor?
ABONE OL
05.04.2020 - 20:20 |

ePTTAVM ücretsiz maske başvuru sayfası! - Ücretsiz maske nasıl alınır, kimlere nerede kaç tane veriliyor?

Ücretsiz maske için müjdeli haber geldi ve bakanlıklar dağıtıma başlanacağını vatandaşlara duyurdu. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamanın detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki merakla araştırılanÜcretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

ePTTAVM ücretsiz maske başvuru sayfası! - Ücretsiz maske nasıl alınır, kimlere nerede kaç tane veriliyor?

Milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Peki büyük bir heyecanla araştırılan ücretsiz maske nasıl alınır ve nereden veriliyor? İşte ayrıntılar...

ePTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

ePTTAVM ücretsiz maske başvuru sayfası - Ücretsiz maske nasıl alınır, kimlere nerede kaç tane veriliyor


CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN YAYINLADI

Türkiye'de yerli firma corona virüs için ilaç üretmeye başladıYerli ilaç firması Abdi İbrahim koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye'de üreterek Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ilacın üretim sürecini ve kullanımını anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs vaka Ölü sayısı bugün Türkiye'de kaça yükseldi? - Canlı koronavirüs son durum haberi! Bakan Koca tabloyu AÇIKLADI

Corona virüs vaka Ölü sayısı bugün Türkiye'de kaça yükseldi? - Canlı koronavirüs son durum haberi! Bakan Koca tabloyu AÇIKLADI

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı kaç? 5 Nisan Türkiye'de son dakika corona virüs haberleri

Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı kaç? 5 Nisan Türkiye'de son dakika corona virüs haberleri

Sıradaki Haber