ePTTAVM ücretsiz maske başvuru sayfası! - Ücretsiz maske nasıl alınır, kimlere nerede kaç tane veriliyor?
Ücretsiz maske için müjdeli haber geldi ve bakanlıklar dağıtıma başlanacağını vatandaşlara duyurdu. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamanın detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki merakla araştırılanÜcretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Peki büyük bir heyecanla araştırılan ücretsiz maske nasıl alınır ve nereden veriliyor? İşte ayrıntılar...
ePTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz
Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN YAYINLADI
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjj— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020