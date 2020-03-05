MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erciş’te 4 katlı iş merkezi yandı
ABONE OL
05.03.2020 - 10:13 | | DHA

Erciş’te 4 katlı iş merkezi yandı

Van'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kat tamamen yanarken, dükkanlarda büyük zarar oluştu.

Erciş’te 4 katlı iş merkezi yandı

Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin ikinci katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede, tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iş merkezindeki dükkanlar, büyük zarar gördü.

İş merkezinde dükkanı bulanan Savaş Uzun (30), yangının çıktığını haber alır almaz hemen geldiğini belirterek, "Telaş içerisinde evden çıkıp, iş yerime geldim. Buraya geldiğimde yangın her yeri sarmıştı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyordu. Binanın tamamı iş yeri ve esnaftan oluşuyor. Yangın saat 05.00 sıralarında olduğu için yaralanma veya can kaybı çok şükür yok. Fakat binada çok büyük zarar meydana geldi. Binanın ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede binanın diğer katlarına sıçradı. Binanın 3 katı tamamen yanarken, 6 dükkanda büyük zarar meydana geldi" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Taksim'de iğrenç olay! Genç kızlara fiziki taciz!İstanbul Taksim'de bir grup genç kız, yabancı uyruklu bir zanlının fiziksel tacizine uğradı. Genç kızların şikayeti üzerine harekete geçen polis, tacizciyi gözaltına aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meryem Ana heykelini satamadan yakalandı!

    Meryem Ana heykelini satamadan yakalandı!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Sıradaki Haber