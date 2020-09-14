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14.09.2020 - 11:41 | | DHA

Erciş'te husumetli aileler barıştırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında 8 ay önce bir kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumet, jandarma karakolunda düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Erciş'te husumetli aileler barıştırıldı

Erciş ilçesine bağlı Ağaçören ve Kekiksırtı mahallelerinde yaşayan Macit ve Gürbüz aileleri arasında 8 ay önce çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Gürbüz ailesinden bir kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında husumet başladı. Jandarma karakolunda aileleri bir araya getiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jardarma Yarbay Mehmet Demir, Macit ve Gürbüz aileleliyle görüşerek, husumetin son bulmasını istedi. Görüşmeler sonunda iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı. İki aile için Altındere Mahallesi'ndeki Jandarma Karakolu'nda barış töreni düzenlendi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Jardarma Yarbay Demir ve her iki aile fertlerini katıldığı törende Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra husumetli her iki aile fertleri barıştı.

Ercişte husumetli aileler barıştırıldı

SOSYAL MESAFELİ TÖREN

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, İslam dininin kırgınlık ve küskünlüğü uygun görmediğini belirterek, “Bizler, bu konuda birlik ve beraberliği sağlayabilmek ve ailelerimize kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmek üzere bir araya geldik. Çok şükür ki, ailelerimizi barıştırarak, birlik ve beraberliği hakim kıldık. Barışa vesile olanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun. Diğer husumetli ailelere örnek teşkil eden her iki ailenin bu barışı, inşallah Erciş’te geniş kitlelere kadar yayılacak. Husumetli diğer aileler de barışarak kardeşlik duyguları bu coğrafyada daha da yeşerecektir" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle barış töreninde sosyal mesafeye de dikkat edildi.

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