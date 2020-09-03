Erciş'te ücretsiz ders kitaplarının dağıtımına başlandı

Rendevu sistemiyle Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'na gelen öğrenciler, burada sosyal mesafe kurallarına uyarak görevli öğretmenlerden kitaplarını alıyor.

Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu Müdürü Resul Gezici, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinden dolayı öğrencilerden uzak kaldıklarını söyledi.

Gezici, "2020-2021 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak. Biz de heyecanla bu sürecin başlamasını bekliyoruz. Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak öğrencilerimize ücretsiz ders kitaplarını okulumuzun spor salonunda dağıtıyoruz. Yığılma olmaması için randevu sistemiyle kitaplarını teslim ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Sude Nur İrven de sosyal mesafe kurallarına uyarak ücretsiz dağıtılan okul kitaplarını almaya geldiğini belirtti.

Okulların açılacağı günü heyecanla beklediklerini ifade eden İrven, "Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Umarım bu zor günler biter. Öğretmenlerimiz yığılma olmaması için önceden mesaj attı verilen randevu saatine göre gelip kitaplarımızı aldık." dedi.