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19.12.2020 - 16:20 | | DHA

Erciyes'e sezonun ilk turist kafilesi geldi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasının ardından Ukrayna’dan charter sefer ile 200 kişilik yabancı turist kafilesi Kayseri’ye geldi.

Erciyes'e sezonun ilk turist kafilesi geldi

Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon, geçen salı günü açıldı. Bu kapsamda şehre yurtdışından charter seferleri başladı. Bugün Erciyes’e Ukrayna’dan 200 kişilik ilk turist kafilesi geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin 193 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, "Global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi. Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu. Her zaman söylüyorum; Erciyes bizim gururumuz. Kayak sezonumuzu açtık. Yurt dışından misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu hafta Ukrayna’dan 200 kişilik kafilemiz geldi. Şehrimize, hoş geldiniz diyorum. Türkiye’nin en iyi kayak merkezlerinde pandemi tedbirleri kapsamında güzel bir tatil geçirip mutlu bir şekilde ayrılmalarını ve gittikleri yerlerde de şehrimizi tanıtmalarını diliyorum. Bundan sonra da her hafta sezon boyunca Rusya, Ukrayna, Polonya charter tarifeli seferler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Turist kafilesi, havalimanından otobüslere binerek Erciyes Kayak Merkezi'ne geçti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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