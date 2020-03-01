Erdoğan da cenazede

Şehit Baysal için dün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Baysal’ın cenazesi evinin önüne getirildi. Şehit Baysal için dualar edildi, helallik alındı. Baysal’ın cenazesi daha sonra camiye götürüldü. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar da katıldı. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklama yaptı. Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu. Şu anda Suriye’de, Libya’da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır.”

Erdoğan daha sonra Baysal’ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Baysal’ın cenazesi Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.