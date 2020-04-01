01.04.2020 - 08:52 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 2 ülkeye yardım uçağı gönderiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanından TSK'ya ait uçak ile gönderiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bir kargo uçağı ile yola çıkacak.
Etimesgut Askeri Havaalanı'nda bulunacak kargo uçağı ile İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderilecek. Üzerinde Cumhurbaşkanlığının arması olan yardım malzemelerinin askeri kargo uçağına yüklenme işlemleri devam ediyor.