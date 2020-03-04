MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erdoğan’dan başsağlığı
ABONE OL
04.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de şehit olan askerler ile Ağrı’da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan’dan başsağlığı

Erdoğan; şehit askerler Emre Baysal, Güven Kurtulmuş, Emin Yıldırım, Mehmet Orhan, Mustafa Bayrakdar, Batuhan Tank, Adem Akın, Ahmet Alpaslan, Ahmet Saygılı, Akif Akçadağ, Ali Taşöz, Ali Turgut, Bayram Olgun, İbrahim Tüzel, Muharrem Öğütçü, Osman Ak, Recep Bekir, Turgut Burkay Korkmaz, Mehmet Muhammet Akay, Birhan Er, Nihat Kara, Muhammed Ali Özer, Veysel Günay, Selman Cankara, Tayfun Pekel, Tolga Can Yılmaz, Süleyman Şahin, Halil İbrahim Akkaya, Cuma Bağatur, Halil Çankaya, Hasan Hüseyin Özdemir, Muhammed Yılmaz, Eyüp Gülaştı, Selim Nergiz ve Mustafa Muhammed Ak’ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketle şehit olan Mustafa Türk’ün ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. 

Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber