Erdoğan'dan kahvaltıya damga vuran sözler! Tek çocukta kalıyorsunuz

Erdoğan önceki gün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltı yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan’a, Kastamonu’daki bir yolun halen yapımının beklediği iletildi. Bir milletvekilinin bu yolun yapım maliyetinin 32 milyon TL olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, “Yeni bir yatırımla şu an ilgilenemeyiz. Daha yüksek nüfuslu daha büyük işler yapmalıyız. Öncelik bitmeyen yatırımlar” dedi.

EKONOMİDE SIKINTILARI AŞIYORUZ

Erdoğan ekonomiyle ilgili de “Sıkıntılar var, bunları aşıyoruz. Önce yapılacak olanları yapalım. Ciddi işler var öncelik onlarda. Parayı doğru yönetmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

TEK ÇOCUKTA KALIYORSUNUZ

Tek çocuklu milletvekillerine de seslenen Erdoğan, “Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum” dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, “Öyle değil mi?” diye espri yaptı.

BİRBİRİNİZİ ŞİKAYET ETMEYİN

Bir milletvekilinin “Teşkilata bile uğramayan genel müdürler oluyor” diyerek bir kurumun genel müdürünü şikâyet etmesi üzerine Erdoğan kızarak, “Birbirinizi şikâyet etmeyin” dedi.

Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu, parti kamplarının daha önce Afyon’da yapıldığını hatırlatarak bir sonraki kampın da bu kentte yapılmasını talep etti. Erdoğan ise Afyonkarahisar’ın uzak olduğunu söyleyerek Kızılcahamam’ı tercih etti.

Gizem Karakış- Hürriyet