Erdoğan’ın hediye paketleri dağıtıldı

Dağıtımı yurt genelinde polis ve jandarmaya verilen ve içerisinde kolonya ve maskeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunun bulunduğu hediye paketleri, pilot bölge olarak seçilen İstanbul’da kurulan dağıtım ağıyla 10 gün gibi kısa bir sürede sahiplerine teslim edildi.

Polis ve jandarma

8 Nisan’da tanıtımı yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı hediye paketlerinin dağıtımı tamamlandı.

İçinde kolonya, maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunun bulunduğu hediye paketinin dağıtımı İstanbul’da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul’da dağıtımın koordinasyonu için 5 bin polis görevlendirildi. Kurulan 2 bin ekiple dağıtımı yapılan paketler polis sorumluluk alanı dışındaki bölgelerde jandarma tarafından adreslere ulaştırıldı. Dağıtımın sağlık yapılabilmesi için İl Emniyet Müdür yardımcılarından kurulan bir ekibin oluşturduğu lojistik ağla şehir genelinde 39 okul ana dağıtım, 86 okul ise tali dağıtım merkezi haline getirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 2 bin 450 görevli ile kaymakamlıklarda görevli 200 kişinin destek verdiği dağıtım planlamasında, kurulan her ekip, günde beş saat mesai harcayarak ortalama günlük 60 adrese ulaştı.

Dağıtım için belirlenen 1 milyon 160 bin adresin 1 milyon 85 bin 911’ine hediye paketleri polis tarafından ulaştırılırken, kendi sorumluluk alanında ise jandarma ekipleri 23 bin 161 hediye paketini sahiplerine ulaştırdı. Adreslerinde bulunamayan 50 bin kişinin paketleri ise kaymakamlıklara teslim edildi.