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25.01.2021 - 11:25 | | DHA

'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu'nda 19 tutuklama

Diyarbakır'da, 2020'de düzenlenen 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin ticaretini yapanların kimlikleri belirlendi. Jandarmanın, 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' kapsamında 42 adrese düzenlediği operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu'nda 19 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'nca narko terörizmle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2020 yılında gerçekleştirilen 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' kapsamında, 23’ü Diyarbakır ve Lice ilçe merkezinde, 19’u Lice ve Hani ilçesi kırsalında toplam 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 22 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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