‘Eren-6 Mergelo’ başladı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK’yı ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak’ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt’te “Eren-6 Mergelo Operasyonu” başlatıldı. Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.
Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.