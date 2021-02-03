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03.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Eren-6 Mergelo’ başladı

Bitlis ve Siirt’te 1453 personelin katılımıyla “Eren-6 Mergelo Operasyonu” başladı.

‘Eren-6 Mergelo’ başladı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK’yı ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak’ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt’te “Eren-6 Mergelo Operasyonu” başlatıldı. Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.

 

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