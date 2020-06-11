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11.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Ergenekon eski hâkimi Çalmuk’a 15 yıl istendi

Ergenekon eski üye hâkimlerinden Hüsnü Çalmuk’un yargılandığı davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Ergenekon eski hâkimi Çalmuk’a 15 yıl istendi
ELİF ALTIN İstanbul 

 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve avukatı katıldı. Esas hakkında görüşünü açıklayan duruşma savcısı Çalmuk hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savcı Çalmuk’un, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek ” suçlarından ise beraatini istedi.  

Mütalaaya karşı savunması sorulan Çalmuk, yaklaşık 47 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak tahliyesini talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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