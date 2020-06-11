Ergenekon eski hâkimi Çalmuk’a 15 yıl istendi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve avukatı katıldı. Esas hakkında görüşünü açıklayan duruşma savcısı Çalmuk hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savcı Çalmuk’un, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek ” suçlarından ise beraatini istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Çalmuk, yaklaşık 47 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak tahliyesini talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.