Ergin: Demir madeni Ayvalık’a yakışmıyor

Madenin atık havuzu, yoğun yağışla beraber dereye aktı. Atıkların içindeki ağır metaller ve biriken tüm kirlilik Madra Sulama Barajı’na karıştı.

Meclis’e taşınmıştı

Ayvalık Belediyesi’nin ve çevrede yaşayan köylülerin, verdiği zarar nedeniyle kapatılması için yıllardır mücadele ettiği Bilfer Madencilik, köyün kalan son merasına da göz dikmiş, burayı da atık sahasına eklemek için başvuruda bulunmuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 8 Ekim 2019 tarihinde konuyu Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyarak, “ÇED Toplantısının yapılmaması ve söz konusu firmanın maden ruhsatının iptali için Ayvalık Belediyesi ile işbirliği yapılarak gerekli girişimlerde bulunma hususunda Meclisimizce tavsiye kararı oybirliği ile kabul edilmiştir” şeklinde karar aldırttı.

Son aylarda, patlayan pirina havuzları, yıkılan demir madeni duvarları ve orman yangınlarıyla gündeme gelen Ayvalık’ın felaketlerle anılmaması gerektiğine dikkat çeken Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “22 adası, tabiat parkları, doğal güzellikleri, pırlanta kumsalları, birbirinden güzel koyları, zeytini, zeytinyağı, sabunu ve mezeleriyle gündemde kalmak istiyoruz. Ayvalık, demir madenleriyle, kötü pirine kokularıyla anılmasın, kentimize uzanan eller çekilsin, başka Ayvalık yok” dedi.

Ayvalık Karaayıt köyü yerleşim alanının dibinde demir madeni işletmesinin bulunmasının turizm beldesi Ayvalık’a hiç yakışmadığına değinen Başkan Ergin, bu alan ile ilgili geçmişte de köylüler ile birlikte tepkilerini dile getirdiklerini hatırlattı.