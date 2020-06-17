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17.06.2020 - 14:52 | | DHA

Erik topladığı ağaçtan düşerek öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Asef Şefik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erik topladığı ağaçtan düşerek öldü

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Tekirdağ Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi.  Evinin bahçesine çıkan Asef Şefik, erik topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan Şefik, komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şefik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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