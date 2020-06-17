Erik topladığı ağaçtan düşerek öldü

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Tekirdağ Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Evinin bahçesine çıkan Asef Şefik, erik topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan Şefik, komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şefik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.