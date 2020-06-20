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20.06.2020 - 19:04 | | DHA

Eritre'de alıkonulan Türk denizciler ile ilgili çarpıcı detaylar! MİT devreye girdi

Dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınarak yaklaşık 3 aydır alıkonulan 3 Türk denizci için MİTin devreye girdiği ortaya çıktı

Eritre'de alıkonulan Türk denizciler ile ilgili çarpıcı detaylar! MİT devreye girdi

DHA'nın istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü Atamer'in hayatta olduğu ve güvende olduğu MİT tarafından belirlendi. Bu aşamadan sonra istihbari çalışmalarla Türk denizcilerin tutulduğu yeri belirleyen de, serbest bırakılmaları için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışma yürüttü.

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Son dakika... Eritre'de alıkonulan Türk denizciler 3 ay sonra serbest kaldı!



Türk denizciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle serbest bırakıldı.

EVLERİNDE SEVİNÇ VAR

Selim Ekmekçioğlu'nun Balçova'da yaşayan eşi Şeyda Ekmekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldığı eşinin serbest bırakılma müjdesinin ardından ailece büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Eritrede alıkonulan Türk denizciler ile ilgili çarpıcı detaylar MİT devreye girdi



Türk makamlarının denizcilerin serbest bırakılması için büyük çaba gösterdiğini aktaran Ekmekçioğlu, "Selim'den haber alamadığımız 3 ay boyunca can güvenliğinden, sağlığından umudunu kaybettiğimiz anlar oldu. Serbest bırakıldıktan sonra bana telefon edince mutluluktan ağladım. Sıkıntım son buldu, omzumdaki yük hafifledi." dedi.

Eşinin, Eritre'den yola çıktığını ve seyrine devam ettiğini, eylül ayı gibi Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini aktaran Ekmekçioğlu, bir an önce yine ailece bir araya gelmeyi istediğini belirterek, "Özlem gidermek ve ona sağlıklı olarak bir kez daha dokunabilmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Ekmekçioğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri yetkilileri, Asmara ve Cibuti büyükelçiliklerine teşekkür etti.

Bakan Akar ve komutanlar Namaz Dağı'ndaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte Şırnak'taki temasları kapsamında Namaz Dağı'na geçerek, buradaki jandarma komando taburunda inceleme yaptı.
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