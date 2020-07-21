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21.07.2020 - 10:45 | | DHA

Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Gaziantep’te, yerel bir radyoda sunuculuk yapan Nuri Ö. (55), stüdyoda, erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı!

Sunucu Nuri Ö., iddiaya geçen pazartesi günü, stüdyoda, 14 yaşında bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Çocuk, yaşadıklarını babasına anlattı. Yerel radyonun binasına gelen baba da Nuri Ö.'yü dabettikten sonra polisi aradı.

Gözaltına alınan Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine koyuldu.

 

 

 

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