MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erken teşhisle hayata dönüş
ABONE OL
04.02.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Erken teşhisle hayata dönüş

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün 2020 Raporu’nu açıkladı.

Erken teşhisle hayata dönüş

Dernek Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın şunları söyledi: “Toplumun yüzde 60’ının birinci ve ikinci derece yakınlarında kanser var. İnsanların üçte biri kanserlerden ölüyor. Eğitimler işe yaramış. Toplumun yüzde 63’ü tütün kullanımının, yüzde 54’ü güneş ışınlarının, yüzde 50’si pasif içiciliğin, yüzde 28’i aşırı kilolu olmanın zararlı olduğunu biliyor. Yüzde 28’i egzersizin yararlı olduğunu biliyor. İnsanların yüzde 69’u son bir yıl içinde kanser riskini azaltmak için davranış değişikliğine gitmiş.”

‘Tedaviye erişemiyor’

Dernek Sekreteri Prof. Dr. Tezer Kutluk da şu bilgileri verdi: “Kanser ölümlerinin yüzde 70’i düşük ve orta gelirli ülkelerde oluyor. Dahası düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kanser hastalarının yüzde 90’ı radyoterapiye erişememekte. Her yıl kanserde erken tanı ve tedavi stratejilerinin uygulanmasıyla 3.7 milyon hayat kurtarılabilir.”

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber