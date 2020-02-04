Erken teşhisle hayata dönüş

Dernek Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın şunları söyledi: “Toplumun yüzde 60’ının birinci ve ikinci derece yakınlarında kanser var. İnsanların üçte biri kanserlerden ölüyor. Eğitimler işe yaramış. Toplumun yüzde 63’ü tütün kullanımının, yüzde 54’ü güneş ışınlarının, yüzde 50’si pasif içiciliğin, yüzde 28’i aşırı kilolu olmanın zararlı olduğunu biliyor. Yüzde 28’i egzersizin yararlı olduğunu biliyor. İnsanların yüzde 69’u son bir yıl içinde kanser riskini azaltmak için davranış değişikliğine gitmiş.”

‘Tedaviye erişemiyor’

Dernek Sekreteri Prof. Dr. Tezer Kutluk da şu bilgileri verdi: “Kanser ölümlerinin yüzde 70’i düşük ve orta gelirli ülkelerde oluyor. Dahası düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kanser hastalarının yüzde 90’ı radyoterapiye erişememekte. Her yıl kanserde erken tanı ve tedavi stratejilerinin uygulanmasıyla 3.7 milyon hayat kurtarılabilir.”