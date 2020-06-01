MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ertelenen terhisler başladı
ABONE OL
01.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ertelenen terhisler başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılmaya başlandı, tezkerelerini alan Mehmetçik, yoğun önlemlerle kışlalarından uğurlandı.

Ertelenen terhisler başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 31 Mayıs’ta terhislerin, 5 Haziran’da celplerin başlayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde terhis işlemlerine başlandı. Ankara Mamak’ta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan da 200 asker terhis oldu. Çantaları dezenfekte edilen ve maske takan askerler, ateşleri ölçüldükten sonra memleketlerine gitmek için ayarlanan otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildi.

Yüzbaşı Seçkin Tekin, “Yolculuk esnasında her iki kişilik koltukta bir kişi seyahat edecek. Şoförler dahil tüm personel maske takacak ve maskeler her 3 saatte bir değiştirilecek şekilde personele teslim edilmiştir.

İntikal boyunca herhangi bir mola verilmeyecek. Öğle yemekleri araçlarda yenilecektir. Erbaş ve erlerimiz bulaş riski olmaksızın ailelerine kavuşacaktır” diye konuştu.

14 günlük izolasyon

Tabip Yüzbaşı Zahir Kılıç da askerlere ilk ve ayrıntılı terhis muayenelerinin 14 gün öncesinde yapıldığına dikkati çekti. Kılıç, terhis edilenlere evde uymaları gereken kuralları içeren bir formun da verildriğini, bu kapsamda evlerinde 14 gün boyunca izole kalmalarının istendiğini hatırlattı. 

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik şartları nelerdir? İşte mülakat ve atama tarihleri 2020 : ilkatama.meb.gov.tr

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik şartları nelerdir? İşte mülakat ve atama tarihleri 2020 : ilkatama.meb.gov.tr

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Sıradaki Haber