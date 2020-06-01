Ertelenen terhisler başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 31 Mayıs’ta terhislerin, 5 Haziran’da celplerin başlayacağını duyurmasının ardından ülke genelinde terhis işlemlerine başlandı. Ankara Mamak’ta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan da 200 asker terhis oldu. Çantaları dezenfekte edilen ve maske takan askerler, ateşleri ölçüldükten sonra memleketlerine gitmek için ayarlanan otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildi.



Yüzbaşı Seçkin Tekin, “Yolculuk esnasında her iki kişilik koltukta bir kişi seyahat edecek. Şoförler dahil tüm personel maske takacak ve maskeler her 3 saatte bir değiştirilecek şekilde personele teslim edilmiştir.



İntikal boyunca herhangi bir mola verilmeyecek. Öğle yemekleri araçlarda yenilecektir. Erbaş ve erlerimiz bulaş riski olmaksızın ailelerine kavuşacaktır” diye konuştu.



14 günlük izolasyon



Tabip Yüzbaşı Zahir Kılıç da askerlere ilk ve ayrıntılı terhis muayenelerinin 14 gün öncesinde yapıldığına dikkati çekti. Kılıç, terhis edilenlere evde uymaları gereken kuralları içeren bir formun da verildriğini, bu kapsamda evlerinde 14 gün boyunca izole kalmalarının istendiğini hatırlattı.