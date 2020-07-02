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02.07.2020 - 22:29 | | AA

Erzincan'da dere taştı: Yol ulaşıma kapandı

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 ahır ile 1 evde hasar meydana geldi.

Erzincan'da dere taştı: Yol ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 ahır ile 1 evde hasar meydana geldi.

Derenin taşması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.

Olayın ardından köye İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra itfaiye, 112 ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Erzincanda dere taştı: Yol ulaşıma kapandı



Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Jandarma Komutanı Halil Altıntaş bölgede yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu.

 

Günebakan köyünde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Makas, hasarın devlet tarafından en kısa sürede giderileceğini söyledi.

 

Bölgede zararın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sulama suyunun altında eğlendilerHatay Reyhanlı'da havaların ısınmasıyla çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.
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