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21.04.2020 - 11:21 | | DHA

Erzincan’da gıda maddesi taşıyan tır şarampole uçtu: 1 ölü

Erzincan’da gıda maddesi taşıyan tırın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Erzincan’da gıda maddesi taşıyan tır şarampole uçtu: 1 ölü

Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum’a gıda maddesi taşıyan Servet Ö., (60) idaresindeki 25 GC 512 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki şarampole yan yattı. Kazada tırın kabin kısmında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin kaza mahallinde incelemede bulunmasının ardından savcılık tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan Erzincan - Erzurum kara yolunda meydana gelen ikinci bir olayda da fren balataları kızan 16 CGG 15 plaka sayılı tırın lastik kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Hareket kabiliyeti kaybolan tır nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik ekiplerinin kontrolü altında yapılan çalışmalarla tır çekiciler vasıtasıyla yol dışı yapılarak ulaşım açıldı.

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