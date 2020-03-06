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06.03.2020 - 04:00 | | AA

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kemah ilçesine bağlı Doğanbeyli köyünde Ali Koçak (38) ile çocukları Latifcan (10), Sıraç (8), Berat (6) ve Derya Hatice Koçak (10) ve Rabia Kartal (33) evde yakılan mangaldan çıkan gazdan etkilendi.

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı aile üyelerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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