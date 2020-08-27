MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
ABONE OL
27.08.2020 - 17:46 | | AA

Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Hakkı Serçe (28) yönetimindeki 34 YM 9996 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Reyhan (19), Kadir (15), Yusuf Serçe (1), Yeter (42), Sinan Bozkuş (15) ve Şilan Kandemir (21) 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budurHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güneydoğu'da nesli yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi!

Güneydoğu'da nesli yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi!

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti!

Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber