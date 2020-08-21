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21.08.2020 - 10:08 | | İHA

Erzincan’daki toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı!

Erzincan’ın Tercan ilçesinde önceki gün bulunan toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Erzincan’daki toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı!

Tercan’da 9 gündür kayıp olarak aranan ve önceki gün toprağa gömülü halde cesedi bulunan Abdullah Yalman (62) olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan savcılığın talimatıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Tercan’da çaycılık yapan F.D., cinayet suçunu itiraf etti. İlçede çaycılık yapan F.D'nin annesiyle ilgili olumsuz sözler kullandığı için Yalman'ı tüfekle vurup öldürdükten sonra gömdüğünü söylediği belirtildi.

F.D'nin olayda kullandığı av tüfeği de evinde yapılan aramada ele geçirildi. Diğer 3 kişi serbest bırakılırken, F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

 

 

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