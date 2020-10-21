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21.10.2020 - 09:35 | | DHA

Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü

Erzincan’da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, Keşiş ve Munzur dağlarına kar yağdı.

Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü

Kent genelinde yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan ve deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları ile güneyinde yer alan ve 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları'nın zirvesi, kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.

Sabah erken saatlerde karlı manzara ile uyananlar, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

 

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