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19.02.2021 - 04:27 | | AA

Erzurum'da bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Erzurum'da bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Tuzcu Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi'nde yer alan bazı alanlar, 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 73'üncü maddesi gereğince kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazine'ye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen yerlerin, kroki, sınır ve koordinatlarına yer verildi.

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