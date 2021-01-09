Erzurum'da 'gizemli yol' şaşırtıyor! Yer çekimi yok...

Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor. Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Etrafta çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

FARKLI İNANIŞLAR VAR

Türbe yolundaki 'gizemli yol' ile ilgili halk arasında çeşitli inanışlar bulunuyor. 'Gizemli yol'u Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken Kayak Merkezi'ni gösterdikten sonra buraya getirdim. 'Gizemli yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın ona vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu yolda arabanın ister kontağını kapat ister açık bırak. Vitesi boşa aldığınız zaman gaza, frene dokunmadan araç yokuş yukarı gidiyor" diye konuştu.

Ankara'dan gelen misafirlerini 'gizemli yol'a getirerek, uygulamalı gösteren Fadime Kasımoğlu ise "Bu yolun gizemli yol olduğu söyleniyor. Onun için misafirlerimize göstermek için getirdim. Yaptığımız denemelerde aracın kendiliğinden yukarı çıkmasına çok şaşırdılar. Sebebi bilinmiyor. Zıt taraftan gelince geri geri gidiyor. İleri taraftan gidince de ileri gidiyor" dedi.

Samsun'dan gelen yakınlarını 'gizemli yol'da gezdiren Bayram Borat da "Bu yolu onlara da göstermek istedim. Geldik ve denedik. Onlar da çok şaşırdı. Buranın hikmetini tam bilmiyorum ama yolun altında manyetik bir şey var, diyorlar. Artık mıknatıs mı var yoksa başka bir şey mi, bilemiyorum. Erzurum'a gelen her misafire burası mutlaka gösterilir" diye konuştu.

Arkadaşları ile birlikte Gaziantep'ten gelen Mehmet Çelik de burayı çok ilginç bulduklarını ve anlam veremediklerini belirterek, "Gerçekten bir mucize. Arkadaşlarım söylemişti ama inanmamıştım. Aracımızın kontağını kapatıp, vitesi boşa alınca bayağı bir rampa olan yere hem de hızla gitmeye başlıyor. Şaşırtıcı bir durum" dedi.

PROFESÖR 'GÖZ YANILMASI' DEMİŞTİ

'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer'den biri olarak gösterilen 'gizemli yol' için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor ama rampa aşağı bir yol" demişti.