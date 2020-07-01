Kaza, Ã¶ÄŸleÂ saatlerinde,Â Erzurum Ä°spirÂ ile RizeÂ Ä°kizdere arasÄ±ndaki Ã‡amlÄ±k kÃ¶yÃ¼ Ã‡Ä±ÄŸ TÃ¼nel mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Rize'ye giden Beyzanur Akdemir'in kullandÄ±ÄŸÄ± 25 ABC 128 plakalÄ± otomobil, kontrolden Ã§Ä±kÄ±p,Â 100 metrelikÂ uÃ§urumdan yuvarlandÄ±.

KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoldan geÃ§enler de araÃ§larÄ±nÄ± durdurup, inerek, ekiplere yardÄ±m etti. SaÄŸlÄ±k ekibi, kazadaÂ Ä°hsan Akdemir'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, eÅŸi Esra, kÄ±zÄ± Beyzanur ve oÄŸlu Mehmet Akdemir'in de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

YaralÄ±lar, ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan ailedenÂ Esra Akdemir'in saÄŸlÄ±k durumunun kritik olduÄŸu belirtildi.



Ã–te yandan kazadan bir sÃ¼re Ã¶nce Ä°hsan Akdemir'in, kendi kullandÄ±ÄŸÄ± otomobili kÄ±zÄ± Beyzanur Akdemir'e devam etmesi iÃ§in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±Â Ã¶ÄŸrenildi. KazaylaÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.