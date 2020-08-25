Eş durumu tayin sonuçları ekranı 2020! Özür gruba atama sonuçları sayfası için TIKLA

Eş durumu tayin sonuçları ile ilgili ayrıntılar merak konusu. Heyecanla beklenen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları dün yani 24 Ağustos tarihinde açıklandı. Özür grubu atama sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuç ekranı araştırılmaya başlandı. İşte 2020 özür grubu-eş durumu ata sonuçları...

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2020

Özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos tarihinde açıklandı. Atama sonuçlarına e-Devlet kullanıcı hesabı ve MEBBİS kullanıcı hesabı ile erişim ağlanabilecek.

ÖZÜR GRUBA ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!