25.08.2020 - 09:40 |
Eş durumu tayin sonuçları ekranı 2020! Özür gruba atama sonuçları sayfası için TIKLA
Özür grubu atama sonuçları öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. 24 Ağustos tarihinde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların nasıl öğrenileceği ise merak konusu. İşte eş durumu-özür grubu atama sonuçları ekranı...
Eş durumu tayin sonuçları ile ilgili ayrıntılar merak konusu. Heyecanla beklenen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları dün yani 24 Ağustos tarihinde açıklandı. Özür grubu atama sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuç ekranı araştırılmaya başlandı. İşte 2020 özür grubu-eş durumu ata sonuçları...
ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2020
Özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos tarihinde açıklandı. Atama sonuçlarına e-Devlet kullanıcı hesabı ve MEBBİS kullanıcı hesabı ile erişim ağlanabilecek.
ÖZÜR GRUBA ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!