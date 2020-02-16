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16.02.2020 - 07:00 |

Esad ile YPG’den İdlib’de iş birliği

Saldırılarını Halep’in batı kesiminde yoğunlaştıran rejim ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Esad ile YPG’den İdlib’de iş birliği
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Alınan bilgilere göre Halep kuzeybatısında yeni bir cephe açma peşinde olan rejim, Tel Rıfat’ın güneyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Şeyh Akil hattına da saldırı düzenledi. Muhalifler saldırıya karşılık verirken, Tel Rıfat kırsalındaki YPG/PKK’lı teröristler de rejim milislerine destek verdi. Rejimin, YPG’nin kontrolündeki Tel Rıfat’ın güneyine geçerek saldırıyı başlattığı bildirildi. Salrdırı püskürtülrken yerel kaynaklar çatışmada YPG ve İranlı rejim milislerinin 40’a yakın kayıp verdiğini aktardı.

Esad güçleri ve YPG/PKK’nın Halep kuzeyindeki Anadan, Hayyan, Hureytan ve Kaptan Cebel hatlarına ortak operasyon için hazırlık yaptığı kaydedildi.

TSK ise çatışma bölgesinin güney batısında iki askeri nokta kurdu. Noktalardan biri, Darat Azza’daki 111. Alay’da, ikincisi Termanin kasabasına kuruldu.

Sıcak nokta Atarib

Rejim, yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından, Al Atarib yakınlarındaki Urma el Kübrka beldesi ve Kafr Taal köyünü ele geçirdi. Rejim’in Atarib’e 1-2 kilometre uzaklıkta mevzilenmesiyle buradaki TSK noktasına takviye güçler gönderildi. Çok sayıda komando ve zırhlı araçlarla Atarib’in güney batısındaki Al Jihah köyünde konuşlanan TSK, Atarib-Sarmada güzergâhındaki Kafr Karmin köyüne yeni askeri nokta kurdu. Rejim, Atarib’i ele geçirirse, TSK’nın ikmalde kullandığı Cilvegözü-İdlib yolu arası mesafeyi 10 kilometreye düşürecek ve Sarmada’ya yönelecek.
Sarmada, Cilvegözü sınırındaki Bab el Hava Sınır Kapısı’na 5-6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sarmada’nın rejim kontrolüne girmesi durumunda, TSK’nın İdlib ikmal hattı kesilecek ve rejim unsurları Türkiye sınırına dayanacak. Bu yüzden Sarmada’ya açılan kapı Atarib muhalifler için büyük önem taşıyor.

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