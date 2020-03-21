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21.03.2020 - 11:48 | | İHA

Eşe 'altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, hasta eşe, 'Bıktım senin pisliklerini temizlemekten, bu adam altına kaçırıyor' demeyi boşanma sebebi saydı.

Eşe 'altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi


İHA muhabirinin içtihat bülteninden edindiği bilgiye göre, Y.N.İ., bir süredir geçimsizlik yaşadığı H.N.T.'den boşanmak için Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Davacı Y.N.İ., davalı eşin şeref ve haysiyetine yönelik ağır derecede onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu, kıskanç, aşırı fevrî, saygısız tutum ve davranışlarının olduğunu öne sürdü.

Sadece kendisine değil ilk evliliğinden olma çocukları A. ve M.İ.’ye karşı da olumsuz davranışlar sergilediğini, çocuklarına bağırıp hakaret ettiği gibi zaman zaman onların üstüne yürümekten dahi çekinmediğini dile getirdi. Davalının davacıyı otel personelinin ve müşterilerin yanında ve onların rahatsız olacağı şekilde 'Eski eşine geri dön de seni tekrar boynuzlasın' şeklinde sözler söyleyerek aşağıladığını belirterek, tarafların boşanmalarına ve davacı lehine 200 bin lira maddî ve manevî tazminata hükmedilmesini talep etti.

Davalı kadın H.N.T., davacının bütün iddialarının gerçek dışı olduğunu,eşinden kesinlikle boşanmak istemediğini, davacıya ameliyatları sonrası bizzat baktığını ve davacının iyi ve kötü günlerinde hep yanında olduğunu belirterek, tarafına ayda 5 bin TL tedbir nafakası ve 1 milyon 200 bin lira maddî ve manevî tazminat ödenmesini talep etti.

Mahkeme, davalının kusurlu olmadığına hükmetti. Karar temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dâiresi'nin bozma kararının ardından dava dosyası yeniden mahkemeye gönderildi. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Davalı kadının eşine sürekli hakaret ettiğine dikkat çekilen kararda, "Şahitlerce de ifade edildiği üzere, davalı kadının eşine aynı zamanda 'Bıktım senden, senin pisliklerini temizlemekten' ve tanıklara da 'Bu adamla uğraşıyorum, altına kaçırıyor' dediği de sabittir. Açıklanan sebeplerle davalı kadın tarafından Yargıtay 2. Hukuk Dâiresi'nin bozma kararında yer aldığı üzere davacı erkeğe hakaret edildiği sabit olmakla beraber bu vakıaya yönelik olarak esas alınan şahit ifadelerinin gerçeğe aykırı olduğu konusunda da ciddi ve inandırıcı delil bulunmamaktadır. Mahkemenin kararının bozulmasına, davalı kadının kusurlu sayılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

Dezenfektan yerine doğal sabun kullanımı önerisiTÜRKİYE'de koronavirüse karşı uzmanlar alınacak en önemli tedbirin el temizliği olduğunu vurguluyor. El temizliğinde ise fazla dezenfektan ve sıvı sabun kullanımı ellerde tahrişe neden oluyor. Bu nedenle katı ve bitkisel yağlı sabun kullanılması gerektiğini belirten doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk, "Alkollü ürünler cildi kurutuyor ve çatlatıyor. Mümkün olduğunda bitkisel yağlar içeren doğal sabunlar kullanmalıyız. Bu sabunlar hem mikropları öldürüyor, hem de cilde iyi geliyor" dedi.
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