25.05.2020 - 12:00 | | DHA
Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı
Bursa'da, darp gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Kervan A. (33), Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'basit yaralama' suçundan kaydı bulunan Kervan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi. 16 SUT 36 plakalı aranması olan otomobil, Merinos alt geçidinde Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. Otomobili takibe alan polis ekipleri, Gençosman Kavşağı'ndaki kontrol noktasında otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Kervan A.'dan evrakını istedi. Mali müşavir olduğu için sokağa çıkma yasağından muaf olan Kervan A.'nın yapılan kontrollerde 'basit yaralama' suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Eşini darbettiği için şikayet edilen Kervan A., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Teröristlerin güvenlik noktalarına düzenleyeceği saldırı son anda önlendiTerör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.