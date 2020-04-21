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21.04.2020 - 16:41 |

Eşeği Sahibinin Dediği Yere Bağla Da Varsın Kurt Yesin Atasözünün Anlamı Nedir?

Uzun uzun anlatılacak konularda kısa ve özlü söz olarak atasözleri etkili olmaktadır. Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin.' atasözü anlamı ve vermek istediği mesaj yönünden oldukça önemlidir. "Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin Atasözünün Anlamı Nedir? Sorusu ile bu atasözünü sizin için derledik.

Eşeği Sahibinin Dediği Yere Bağla Da Varsın Kurt Yesin Atasözünün Anlamı Nedir?

 Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin atasözünde de kötü sonuçlara karşı sorumluluk almamak için yapılan işleri işi buyuran kişinin isteğine göre yapılması gerektiği vurgusu yapılmaktadır. 

Eşeği Sahibinin Dediği Yere Bağla da Varsın Kurt Yesin Atasözünün Anlamı Nedir?

Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin atasözü, kötü bir sonuç oluştuğunda sorumluluk almamak için, işi sahibinin dediği şekilde yap anlamına gelmektedir. Bu atasözü bir iş yapılırken kişinin inisiyatifini kullanması konusunda dikkatli olması gerektiğini öğütleyen bir atasözüdür. 

Bazı kişiler bir işi yaparken ya da sorumluluğu yerine getirirken doğru bir yol olmadığını düşünebilir. Bu durumda en iyi sonuç verecek şekilde hareket edebilir. Ancak oluşabilecek küçük bir aksaklık olsa dahi büyük sorumluluk altına girer. Bu durumda yapılan şeyin sahibi ne diyorsa onu yapmak en iyi yöntemdir. Sonuç kötü olsa dahi sorumluluk işi yapanda olmamaktadır. Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin, atasözü bu durumlar için söylenmiş bir sözdür. 



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