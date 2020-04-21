Eşek Hoş Laftan Ne Anlar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde ki anlamı; bilgisiz, görgüsüz kimse ince, güzel şeylerin zevkine varamaz, değerini ölçemez şeklindedir.

“Eşek hoş laftan ne anlar.” Atasözünün Anlamı

Küçümseyici tavırlar takınarak, beğenilecek ufak tefek şeyleri beğenmeyen görgüsüz ve eğitim almamış kişileri anlatmak için kullanılan atasözüdür. Küçük inceliklerin farkına varmak için eğitim olmak gerekmektedir. Güzel olan ve beğenilen durum ve davranışların anlaşılması belli bir görgü istemektedir. Görgülü insanlar iyi veya kötü her şeyi kontrollü biçimde ayırt etmektedir. Ufak tefek güzelliklere değer veren kişiler en bilgili kişiler olmaktadır.

Atasözünün Kısaca Açıklaması

Bu atasözü, cahilliği yüzünden incelikten ve zariflikten anlamayan anlamına gelmektedir. Bazı olayların, duyguların keyfine varabilmek için insan ruhunun hazırlıklı olması gerekmektedir. Kendini yetiştirmiş görgülü ve eğitimli insanlar her durum karşısında hazırlıklıdır.