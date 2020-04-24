Esenler Posta Kodu Nedir? İstanbul Esenler Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul şehrinin Esenler semtini ait hem merkez hem de mahalleleri adına farklı posta kodunu güvenli şekilde öğrenebilirsiniz. Başta iletişim olmak üzere daha sonra amacına uygun olarak değerlendirmeniz mümkün.



Esenler Posta Kodu



Esenler posta kodu 34230 olarak belirlenmiş durumda. Bu kod numarası üzerinden farklı iletişim ya da diğer işlemler için güvenli şekilde çalışma sağlayabilirsiniz.



İstanbul Esenler Mahalleleri Posta Kodları



Esenler semtinin merkezi ile beraber mahalleleri için farklı posta kodları bulunmaktadır.



- Esenler, Atışalanı = 34230,

- Esenler, Esenler = 34220,

- Esenler, Karabayır = 34225,

- Esenler, sanayi = 4235,



Bu bölgeler içerisinde yer alan mahallelere güvenli şekilde posta kodu üzerinden ulaşım sağlamak mümkün. Böylece bulunduğunuz mahalle itibariyle posta kodu üzerinden farklı işlemleri yerine getirebilirsiniz.