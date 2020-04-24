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24.04.2020 - 18:31 |

Esenler Posta Kodu Nedir? İstanbul Esenler Mahallelerinin Posta Kodları

Esenler semti İstanbul'un en önemli ilçeleri arasında yer almaktadır. İstanbul'un farklı ilçelerinde olduğu gibi Esenler adına da her mahalle için posta kodu bulunmaktadır. Pek çok vatandaş bu kodları öğrenebilmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Esenler posta kodu nedir? İstanbul Esenler mahallelerinin posta kodları bilinmesi gerekenler.

Esenler Posta Kodu Nedir? İstanbul Esenler Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul şehrinin Esenler semtini ait hem merkez hem de mahalleleri adına farklı posta kodunu güvenli şekilde öğrenebilirsiniz. Başta iletişim olmak üzere daha sonra amacına uygun olarak değerlendirmeniz mümkün.

Esenler Posta Kodu

Esenler posta kodu 34230 olarak belirlenmiş durumda. Bu kod numarası üzerinden farklı iletişim ya da diğer işlemler için güvenli şekilde çalışma sağlayabilirsiniz.

İstanbul Esenler Mahalleleri Posta Kodları

Esenler semtinin merkezi ile beraber mahalleleri için farklı posta kodları bulunmaktadır.

- Esenler, Atışalanı = 34230,
- Esenler, Esenler = 34220,
- Esenler, Karabayır = 34225,
- Esenler, sanayi = 4235,

Bu bölgeler içerisinde yer alan mahallelere güvenli şekilde posta kodu üzerinden ulaşım sağlamak mümkün. Böylece bulunduğunuz mahalle itibariyle posta kodu üzerinden farklı işlemleri yerine getirebilirsiniz.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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