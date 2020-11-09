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09.11.2020 - 15:34 |

Esenler'de atış poligonunda yangın

Esenler'de 5 katlı atış poligonu binasının zemin katında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yavuz selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ateş poligonu binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddialara göre binanın zemin katında bulunan atış poligonun perdeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede binanın tüm katlarını sardı.

Poligon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisindeki duman tahliye edildi. Yangın sırasında poligon içerisinde bulunan mühimmat ve silah deposunun zarar görmediği öğrenildi. Polis ekipleri poligon binasının çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Olası bir patlama durumuna karşılık sağlık görevlileri de hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

 

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