Esenler'de çökmenin olduğu sokakta çalışmalar devam ediyor

Esenler, Kemer Mahallesi 945. sokakta yapımına devam edilen bir inşaatın istinat duvarı ve bitişiğinde bulunan yoldaki çökme olmuştu. Sabah saatlerinde çökmenin yaşandığı alana gelen ekipler, çöken bölgelerde toprakla dolgu çalışması yapıyor.

Mahalle sakini Atakan Korkunç "Yolda çökme yaşandığında evdeydik. Ailemi alıp Arnavutköy'deki akrabalarıma götürdüm. Şu anda kimse bize bir şey söylemedi. Doldurmayla olacak bir şey değil bu. Evimizin hali ne olacak bilmiyoruz. Başımızın çaresine baktık. Müteahhitte yok ortalıkta." dedi.

Muzaffer Tomes ise "Buranın sağlam olması için, kentsel dönüşüm yapılmasını istiyorum. Onarılsa da sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yarın bir deprem olsa, hemen çökme yapar" diye konuştu.