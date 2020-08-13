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13.08.2020 - 13:43 | | DHA

Esenler'de mahalle karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Esenler'de mahalleli arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bıçak, sopa ve taşla birbirlerine saldıranları polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameralarca kaydedildi.

Esenler, Tuna Mahallesi'nde geçen cumartesi gününde mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırdığını görenler durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araç konvoyuyla olay yerine gelen polisler kavga edenleri güçlükle ayırabildi. Savaş alanını andıran kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenlerde mahalle karıştı Ortalık savaş alanına döndü

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