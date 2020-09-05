Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt corona virüse yakalandı

Bozkurt açıklamasında, "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Sevgili hemşehrilerim, COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. pic.twitter.com/MXYNZNm7f5 — Kemal Deniz Bozkurt (@KDenizBozkurt) September 5, 2020