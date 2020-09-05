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05.09.2020 - 23:33 | | DHA

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt corona virüse yakalandı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un corona virüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Bozkurt genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde izolasyonda bulunduğunu söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt corona virüse yakalandı

Bozkurt açıklamasında, "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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