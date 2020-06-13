MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi
ABONE OL
13.06.2020 - 11:52 | | DHA

Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

İstanbul Esenyurt'ta faaliyetlerine 3 aydan bu yana izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı belediye binasının önünde davul-zurnalıeylem yaptı.

Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 2 yıldan bu yana tezgah açtıkları semt pazarını zabıtaların, pandemi sürecini gerekçe göstererek kapattığını belirten pazarcılar, belediye binası önünde tezgah açtı. Pazarcılar, davul zurna eşliğinde 'Başkan istifa' diye slogan attı. Pazarcılar yanlarında getirdikleri iki koli yumurtayı binaya atmaya hazırlanırken polisler fark ederek müdahale etti.

Polis, yumurtaların bulunduğu paketi pazarcıların elinden aldı. Bu sırada bir kadın pazarcı da çantasından çıkardığı yumurtaları atmak isterken polis onu da engelledi. Pazarcılar tekrar tezgah açmak istediklerini kaydetti. Bu arada pazarcılar belediye başkanının seçim öncesi çektirdiği fotoğrafları göstererek, "Bizim pazarcı olmadığımızı söylüyorlar. Ben mi yalan söylüyorum, onlar mı yalan söylüyor" diye sordu.

 

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan görüntü! Maskeyi yüzleri yerine...Yeni normalleşme süreciyle birlikte Taksim ve İstiklal Caddesi’nin eski yoğunluğuna geri döndüğü görüldü. Caddede dolaşanların çoğunun uyarıları rağmen maske takmaması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da maskeyi yüzleri yerine kollarına ya da başının üstüne taktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı pazarcı eylemi

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indi

Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indi

Sıradaki Haber