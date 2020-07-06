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06.07.2020 - 16:44 | | DHA

Esenyurt Belediyesi önünde pazarcı gerilimi

İstanbul Esenyurt'ta, pandemi süreci gerekçesiyle tezgah açmalarına izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı, belediye binası önünde eylem düzenledi.

Esenyurt Belediyesi önünde pazarcı gerilimi

Esenyurt'un Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 2 yıldan bu yana tezgâh açtıkları semt pazarını zabıtaların, pandemi sürecini gerekçe göstererek kapattığını belirten grup, Esenyurt Belediyesi önünde eylem yaptı. Pazarcılar, tencerelere vurup düdük çalarak slogan attı. Ellerinde tuttukları dövizler ile Esenyurt Belediyesi Binasına girmek isteyen pazarcılara polis engel oldu. Bu sırada kısa süreli arbede yaşandı.

"4 AYDIR BEKLİYORUZ"

Pazar tezgâhının elinden alındığını belirten Ayşe Altay, "Seçimlerden bir hafta önce başkan yanımıza geldi ve bizden oy istedi. Herkesten oy istedi, benden alamadı, vermem. Çünkü AK Parti bize bu pazarı verdi, CHP elimizden aldı. Aynısını arkadaşlarıma da söyledim. Vermeyin oy dedim. Bizim elimizden pazar yerlerimizi alacağını söyledim. Dediğimi yaptı. Pandemi döneminde temizleyeceğiz ve ilaçlama yapacağız diye elimizden aldılar. 4 aydır biz işsiziz. 4 aydır bu insanlar mağdur. Çoğu engelli. Her seferinde bizi oyalama taktiği yapıyor. 4 aydır bekliyoruz" dedi.

 

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