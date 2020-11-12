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12.11.2020 - 11:37 | | DHA

Esenyurt Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadı

 Koronavirüsle mücadele kapsamında valilik kararıyla belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasaklandı. Esenyurt Meydanı'nda birçok kişinin yasağa uymadığı ve sigara içtiği görüldü.

Esenyurt Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadı

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün alınan kararla birlikte, valilik tarafından belirlenen ve özellikle trafiğe kapalı olan cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasaklandı.

Yasak bugün başlarken Esenyurt Meydanı'nda yasağa uyulmadığı görüldü. Kimi banklarda oturarak sigara içerken kimisi de meydanda yürüyerek sigara içti.

Esenyurt Meydanında sigara yasağına uyulmadı

Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattıSakarya’da iddiaya göre sahte kimlik kullanan bir kişi yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı ve ev alma hayali kuran arkadaşının 10 yılda biriktirdiği 130 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı. Mağdur olan Celal Yardımcı, “10 yıl biriktirdiğim param 1 saat içerisinde gitti ve şuanda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum” dedi.
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