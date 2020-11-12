12.11.2020 - 11:37 | | DHA
Esenyurt Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadı
Koronavirüsle mücadele kapsamında valilik kararıyla belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasaklandı. Esenyurt Meydanı'nda birçok kişinin yasağa uymadığı ve sigara içtiği görüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında dün alınan kararla birlikte, valilik tarafından belirlenen ve özellikle trafiğe kapalı olan cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmek yasaklandı.
Yasak bugün başlarken Esenyurt Meydanı'nda yasağa uyulmadığı görüldü. Kimi banklarda oturarak sigara içerken kimisi de meydanda yürüyerek sigara içti.
Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattıSakarya’da iddiaya göre sahte kimlik kullanan bir kişi yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı ve ev alma hayali kuran arkadaşının 10 yılda biriktirdiği 130 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı. Mağdur olan Celal Yardımcı, “10 yıl biriktirdiğim param 1 saat içerisinde gitti ve şuanda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum” dedi.