MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt yine aynı manzara! 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı
ABONE OL
27.11.2020 - 10:15 | | DHA

Esenyurt yine aynı manzara! 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı

İstanbul Esenyurt'ta polis tarafından durdurulan minibüsten 14 yerine 41 yolcu çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Esenyurt yine aynı manzara! 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı

Koronavirüs vakalarında artışın görülmesinin ardından İstanbul'da da denetimler sıklaştırıldı.

Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde denetim yaparken, ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde 23'ü ayakta olmak üzere 41 kişi olduğu görüldü.

Araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, yolcular denetim noktasına yaklaştıklarında sürücünün isteği üzerine diz çöktüklerini ifade etti.

Asgari ücret ne kadar olacak? 4 Aralık'ta...Asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Herkesin merak ettiği soru; 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı...

Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet